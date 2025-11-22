A Bagnara Calabra le celebrazioni per la Madonna della Medaglia Miracolosa

Il 27 novembre, la Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra celebra la Madonna della Medaglia Miracolosa con preghiera, Messa e benedizione delle medaglie. Un appuntamento di fede che richiama fedeli dalla Calabria e dalla Sicilia orientale

Giovedì 27 novembre alle ore 17:30, la Cittadella dell’Immacolata di Bagnara Calabra vivrà uno dei momenti più importanti del suo calendario spirituale: la celebrazione liturgica della Madonna della Medaglia Miracolosa. Questo appuntamento annuale richiama fedeli da diverse diocesi della Calabria e della Sicilia orientale, attratti dalla spiritualità che caratterizza la comunità dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata.

La Spiritualità della Medaglia Miracolosa

La spiritualità della Medaglia Miracolosa occupa un posto centrale nella vita di preghiera e nell’identità religiosa della comunità. Ispirata dalle apparizioni della Vergine Maria a Santa Caterina Labouré nel 1830 a Rue du Bac, Parigi, la medaglia porta con sé una promessa di grazia e protezione per coloro che la indossano con fede. Non si tratta solo di un oggetto devozionale, ma di un segno tangibile di appartenenza e fiducia in Cristo Gesù, con l’amore materno di Maria come modello.

La Celebrazione alla Cittadella dell’Immacolata

La giornata alla Cittadella sarà scandita da momenti di preghiera comunitaria. Si inizierà con la recita del Santo Rosario, seguita dalla solenne celebrazione eucaristica. Al termine della Messa, tutte le persone presenti riceveranno la Medaglia Miracolosa, che verrà benedetta come segno di comunione e fede. I religiosi della Cittadella spiegano che la medaglia non è un semplice amuleto, ma un simbolo che invita alla conversione, alla preghiera e alla fiducia nella Provvidenza divina.

Un Richiamo alla Speranza

In un tempo in cui la fede sembra spesso relegata ai margini della vita quotidiana, la memoria liturgica della Medaglia Miracolosa diventa un forte richiamo alla speranza. La devozione mariana, pur mantenendo sempre la centralità di Cristo, continua a unire le comunità e a ravvivare la consapevolezza che la fede non è solo una tradizione del passato, ma una fonte viva che rinnova i cuori.

Alla Cittadella dell’Immacolata, la luce della Medaglia risplende ancora una volta, ricordando che, come prometteva la Vergine a Rue du Bac, la grazia della conversione a Cristo sarà abbondante per coloro che porteranno la medaglia con fiducia.