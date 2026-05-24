Elezioni Reggio, l’affluenza alle urne alle 23: dato in lievissimo calo rispetto al 2020

Si chiude la prima giornata di voto per le elezioni comunali 2026 a Reggio Calabria.

Alle ore 23 l’affluenza definitiva si attesta al 48,36%. Su 142.487 elettori, i votanti sono stati 68.903.

Il dato è leggermente più basso rispetto alle comunali del 2020, quando alla stessa ora la partecipazione si era fermata al 49,47%. La differenza è di 1,11 punti percentuali in meno rispetto alla precedente tornata amministrativa.

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Nel corso della giornata, alle ore 19, l’affluenza rilevata nei seggi cittadini aveva raggiunto il 36,26%. L’ultimo aggiornamento della domenica consegna quindi un quadro di partecipazione sostanzialmente in linea con il 2020, ma con un lieve calo nel dato finale della prima giornata.

Le urne riapriranno domani mattina, lunedì 25 maggio, alle ore 7. Sarà possibile votare fino alle 15, quando si chiuderanno definitivamente i seggi e inizieranno le operazioni di scrutinio.

A quel punto Reggio Calabria conoscerà l’esito delle comunali 2026 e il nome del nuovo sindaco, salvo eventuale ballottaggio.