Elezioni Reggio, cresce la partecipazione alle urne: l’affluenza alle 19

Il trend di crescita era già visibile nella prima rilevazione ufficiale delle ore 12:00

Proseguono le operazioni di voto a Reggio Calabria per l’elezione del nuovo sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale. I dati diffusi dal Viminale confermano un trend di partecipazione in crescita rispetto alle precedenti consultazioni, con una risposta importante da parte del corpo elettorale reggino nel corso di tutta la giornata.

Il dato delle 19:00 e il confronto con la precedente tornata

Alle ore 19:00 l’affluenza rilevata nei seggi della città ha raggiunto il 36,26%. Si tratta di un incremento significativo se confrontato con la precedente tornata elettorale alla stessa ora, quando la percentuale di elettori che si erano recati alle urne si era fermata al 33,73%. Il dato conferma la forte mobilitazione dei cittadini nelle ore pomeridiane, consolidando la tendenza positiva emersa fin dalle prime ore del mattino.

La crescita della partecipazione registrata a mezzogiorno

Il trend di crescita era già visibile nella prima rilevazione ufficiale delle ore 12:00, quando la percentuale si era attestata al 13,11% (con il computo definitivo arrivato da tutte le 196 sezioni cittadine).

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Anche in quel caso il dato si era mostrato superiore rispetto al 12,72% registrato nello stesso slot orario della passata consultazione, tracciando la strada per il successivo balzo in avanti del pomeriggio. I seggi rimarranno aperti per consentire le ultime espressioni di voto prima dell’inizio ufficiale delle operazioni di spoglio.