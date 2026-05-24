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Elezioni Reggio, l’affluenza delle 12:00: lieve crescita rispetto alle precedenti comunali

Primo dato sull’affluenza: alle 12 a Reggio Calabria ha votato il 13,15%

24 Maggio 2026 - 12:15 | di Redazione

elezioni comunali reggio calabria ()

Arriva il primo dato sull’affluenza alle elezioni comunali di Reggio Calabria.

Secondo quanto riportato dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno, alle ore 12 si è recato alle urne il 13,15% degli aventi diritto al voto. Il dato riguarda tutte le 196 sezioni cittadine.

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Un primo numero che segna una lieve crescita rispetto alle precedenti comunali del 2020. Cinque anni fa, sempre alle ore 12, l’affluenza a Reggio Calabria si era fermata al 12,72%.

La differenza, al momento, è quindi di 0,43 punti percentuali in più rispetto alla tornata precedente.

Il dato delle 12 rappresenta solo il primo rilevamento della giornata elettorale. I prossimi aggiornamenti consentiranno di capire meglio l’andamento della partecipazione al voto in città.

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