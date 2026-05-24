Elezioni Reggio, l’affluenza delle 12:00: lieve crescita rispetto alle precedenti comunali
Primo dato sull’affluenza: alle 12 a Reggio Calabria ha votato il 13,15%
24 Maggio 2026 - 12:15 | di Redazione
Arriva il primo dato sull’affluenza alle elezioni comunali di Reggio Calabria.
Secondo quanto riportato dal portale Eligendo del Ministero dell’Interno, alle ore 12 si è recato alle urne il 13,15% degli aventi diritto al voto. Il dato riguarda tutte le 196 sezioni cittadine.
Un primo numero che segna una lieve crescita rispetto alle precedenti comunali del 2020. Cinque anni fa, sempre alle ore 12, l’affluenza a Reggio Calabria si era fermata al 12,72%.
La differenza, al momento, è quindi di 0,43 punti percentuali in più rispetto alla tornata precedente.
Il dato delle 12 rappresenta solo il primo rilevamento della giornata elettorale. I prossimi aggiornamenti consentiranno di capire meglio l’andamento della partecipazione al voto in città.
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