Elezioni Reggio, schede sbagliate alla sezione 193 e voto sospeso

Primo intoppo a Reggio Calabria a poche ore dall’apertura dei seggi per le elezioni comunali.

Alla sezione 193, rientrante nella prima circoscrizione “Reggio centro”, sono arrivate schede elettorali errate. Si tratterebbe, infatti, delle schede relative alla seconda circoscrizione.

Il problema è emerso dopo che 29 elettori avevano già espresso il proprio voto. Per loro sarà necessario tornare alle urne e votare nuovamente con la scheda corretta, quella della prima circoscrizione.

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A seguito dell’errore, la sezione è stata bloccata e le operazioni di voto sono state temporaneamente interrotte.

Gli elettori che hanno già votato nella sezione interessata saranno contattati per ripetere la votazione con il materiale corretto. Nessun problema, invece, sarebbe stato riscontrato nelle altre sezioni dello stesso seggio, dove le operazioni di voto stanno proseguendo regolarmente.

Qui il link con il riepilogo dei cinque distretti e l’elenco delle sezioni per ogni circoscrizione.