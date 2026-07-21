Calciomercato Reggina: altro colpo Under in arrivo dal Lecce

Lo avevamo anticipato nei giorni scorsi e la conferma è arrivata anche dalle parole del patron Claudio Lotito: la Reggina è attivissima sul mercato. Sono numerosi i calciatori già contattati dalla società amaranto e diversi avrebbero già dato la propria disponibilità al trasferimento in riva allo Stretto.

Il primo volto nuovo della gestione Lotito è Edoardo De Mori, terzino destro classe 2007 proveniente dal Novara. L’operazione non è stata ancora ufficializzata, ma il giovane difensore, come scritto nei giorni scorsi, è il primo rinforzo della Reggina.

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Reggina, Palmieri per la corsia sinistra

Secondo quanto raccolto, l’altro innesto dovrebbe riguardare un altro giovanissimo. Questa volta la società amaranto si è concentrata sulla corsia opposta, individuando in Andrea Palmieri (classe 2008) il profilo ideale. Terzino sinistro cresciuto nel settore giovanile del Lecce, Palmieri sarebbe pronto a trasferirsi a Reggio Calabria. Nell’ultima stagione ha indossato la maglia della formazione Primavera del club salentino, proseguendo il proprio percorso di crescita.

Come De Mori, anche Palmieri è un calciatore duttile. Può giocare come terzino in una difesa a quattro, ma anche come esterno a tutta fascia. Una caratteristica importante per il sistema di gioco che dovrebbe adottare Marco Marchionni, orientato verso il 3-5-2.

La Reggina si prepara così ad assicurarsi un altro giovane di prospettiva, rafforzando entrambe le corsie laterali con due Under.