Pallavolo: ‘Premio addetto stampa dell’anno’ al reggino Giovanni Mafrici

Si è conclusa con una serata di grande sport e spettacolo l’edizione 2026 del “Volley Mercato”, il classico appuntamento end-of-season che trasforma l’Hotel Zanhotel Centergross di Bentivoglio nel cuore pulsante della pallavolo italiana.

L’evento, trasmesso in diretta nazionale sul canale ufficiale di Legavolley, ha visto la conduzione d’eccezione del giornalista Maurizio Colantoni di Rai Sport, considerato a la “voce” della pallavolo italiana.

Sul palco allestito per l’occasione, tra campioni, dirigenti e addetti ai lavori, sono stati celebrati i migliori protagonisti della stagione agonistica appena conclusa.

Ricchi premi per la reggina Domotek, favola sportiva incredibile che è riuscita a coinvolgere più di 7 mila persone nell’ultima uscita, vincente contro Belluno al Palacalafiore che ha fatto registrato il salto di categoria del club in Serie A2.

Un momento importante della cerimonia è stato il conferimento del prestigioso premio nazionale per il miglior addetto stampa della Serie A3 Credem Banca, riconoscimento che è andato al giornalista reggino Giovanni Mafrici, 46 anni, iscritto nell’elenco pubblicisti dell’Ordine della Calabria dal 27 febbraio 2009.

Il premio, consegnato dall’amministratore delegato della Lega Pallavolo Serie A, Fabio Fistetto, rappresenta molto più di un semplice trofeo. Professionista poliedrico attivo nel mondo del basket, del Futsal e della pallavolo, Mafrici è attualmente l’addetto stampa e la voce ufficiale delle telecronache della Domotek Volley, team che ha trionfato, oltre che in campionato anche in Coppa Italia e la Supercoppa, aggiudicandosi inoltre il premio “Costa-Anderlini” come migliore società, mentre il tecnico reggino Antonio Polimeni è stato insignito del riconoscimento per il miglior allenatore.

Una lieta conferma per Giovanni Mafrici, addetto stampa, nonché telecronista di svariate discipline sul territorio, da Basket al Futsal, che si prepara a raccontare le sfide della Serie A2 su uno dei palcoscenici digitali più importanti del mondo, la piattaforma Dazn.

fonte: giornalistitalia.it

I complimenti a Gianni Mafrici anche dalla redazione sportiva di CityNow