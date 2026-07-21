Metro City, Reset e La Svolta: ‘Buon lavoro a Repaci. Ora le funzioni dalla Regione’

I gruppi civici Reset e La Svolta esprimono le più vive congratulazioni e un sincero in bocca al lupo a Rocco Alessandro Repaci, Sindaco di Campo Calabro, per la sua elezione a Consigliere della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Siamo fermamente convinti che il neo Consigliere Repaci, capace amministratore, politico appassionato e fortemente radicato sul territorio, saprà rappresentare al meglio le istanze di tutta l’area metropolitana all’interno dell’Ente. La sua presenza in Consiglio sarà garanzia di un’azione politica e amministrativa attenta, portando avanti il suo mandato con la determinazione necessaria affinché continui a compiersi, anche in questa nuova consiliatura, il fondamentale lavoro di programmazione avviato in questi primi anni di operatività dell’Ente, con il percorso di sviluppo inaugurato a partire dal 2016 dal già Sindaco Metropolitano, oggi consigliere regionale, Giuseppe Falcomatà.

In questi anni, infatti, l’Amministrazione metropolitana ha messo in campo una complessa e virtuosa programmazione, riuscendo a dare risposte concrete alle esigenze del territorio. Tuttavia, il nostro auspicio è che questo lavoro di rilancio possa essere reso ancora più efficace e incisivo. A tal fine, risulta ormai non più rinviabile il conferimento delle funzioni e delle deleghe da parte della Regione Calabria, che in questi anni sono state inspiegabilmente trattenute a Catanzaro.

L’auspicio è che il nuovo Consiglio della Città Metropolitana solleciti fin da subito in maniera determinata la Regione, affinchè sia avviato e concluso in maniera rapida, il trasferimento delle funzioni previste dalla legge Delrio fin dall’istituzione delle Città Metropolitane. In questo senso, Reset e La Svolta intendono rivolgere i migliori auguri di buon lavoro a tutti i consiglieri metropolitani neo eletti, di maggioranza e minoranza, rivolgendo un sincero in bocca al lupo anche al Consigliere metropolitano Domenico Mantegna, sindaco di Benestare risultato il primo degli eletti della lista “Progressisti“, e agli altri esponenti eletti nella lista del centrosinistra. Le sfide che attendono la nostra area metropolitana sono cruciali e richiederanno l’impegno, la dedizione e la serietà di tutti.

Reset e La Svolta