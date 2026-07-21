Reggina: l’impegno del sindaco Cannizzaro e quella promessa ribadita al Granillo

“Questa per me è la prima e ultima conferenza stampa che riguarda la Reggina. Da questo momento, conclusa questa cerimonia, il sindaco uscirà completamente di scena. Parteciperà alle partite nell’esercizio delle proprie funzioni, ma di certo non si siederà al tavolo e dietro un microfono per parlare di Reggina“.

Leggi anche

Francesco Cannizzaro lo aveva detto con forza durante l’incontro con gli altri candidati a sindaco, promosso dal tifo organizzato. Senza troppi giri di parole e con alcuni chiari riferimenti al passato, ha ribadito il ruolo che avrebbe svolto l’amministrazione e, soprattutto, la volontà di segnare una netta discontinuità rispetto a quanto accaduto negli anni precedenti.

Proprio perché tra i tifosi si è discusso spesso delle possibili ingerenze della politica nelle vicende calcistiche, il sindaco ha voluto precisare ancora una volta la propria posizione. Una scelta che, di fatto, conferma la promessa fatta in piazza durante la campagna elettorale.