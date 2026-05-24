Calabria al voto, urne aperte in 77 Comuni: Reggio sceglie il sindaco

Urne aperte da questa mattina in Calabria per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio. I seggi resteranno aperti oggi fino alle 23 e domani, lunedì 25 maggio, dalle 7 alle 15. Subito dopo la chiusura definitiva delle urne inizieranno le operazioni di scrutinio.

La tornata riguarda la Calabria, ma il centro politico della sfida è soprattutto Reggio. Dopo oltre dieci anni di amministrazioni guidate dal centrosinistra, la città torna alle urne per decidere chi guiderà Palazzo San Giorgio e, di conseguenza, anche la Città Metropolitana.

Sono quattro i candidati alla carica di sindaco: Francesco Cannizzaro, parlamentare di Forza Italia e segretario regionale del partito, sostenuto dal centrodestra; Domenico Battaglia, sindaco facente funzioni e candidato del centrosinistra; Eduardo Lamberti Castronuovo, imprenditore e candidato civico; Saverio Pazzano, espressione del movimento civico “La Strada”.

A Reggio Calabria si vota anche per le nuove circoscrizioni, ridisegnate in cinque aree: Reggio Centro, Reggio Est, Reggio Nord, Reggio Sud e Reggio Centro-Sud. Una novità amministrativa rilevante, destinata a incidere sul rapporto tra cittadini, territori e rappresentanza locale.

Nella Città Metropolitana sono diversi i Comuni interessati dal voto: Anoia, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Casignana, Cinquefrondi, Condofuri, Fiumara, Giffone, Maropati, Molochio, Montebello Jonico, Palmi, Pazzano, Platì, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Samo, San Roberto, Santo Stefano in Aspromonte e Taurianova.

Tra questi, attenzione alta anche su Palmi, dove la competizione amministrativa viene osservata come un passaggio importante per gli equilibri politici della Piana. Reggio Calabria e Palmi sono tra i Comuni in cui, in caso di mancata elezione al primo turno, si potrà andare al ballottaggio.

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In tutta la regione erano 77 i Comuni inizialmente interessati dalla tornata. Due consultazioni, però, sono saltate: a Carlopoli, nel Catanzarese, e a Savelli, nel Crotonese, sono state ricusate tutte le liste presentate.

Il quadro calabrese comprende anche Crotone, altro capoluogo al voto, dove il sindaco uscente Vincenzo Voce cerca la riconferma in una competizione aperta e frammentata. Ma gli occhi della politica regionale restano puntati soprattutto su Reggio, dove la sfida tra centrodestra, centrosinistra e movimenti civici può segnare un cambio di fase.

Dopo settimane di campagna elettorale, confronti pubblici, comizi e tensioni politiche, la parola passa ora agli elettori. Il primo dato atteso sarà quello dell’affluenza. Poi, da domani pomeriggio, inizierà lo scrutinio che dirà se Reggio Calabria avrà subito un nuovo sindaco o se sarà necessario tornare alle urne il 7 e 8 giugno.