Serie D: l’ex Reggina Jorge Vargas, sarà avversario degli amaranto

Con la Reggina ha sfiorato le 100 presenze. Sono infatti 99 le partite giocate in maglia amaranto e 2 le reti. Poi una lunga carriera proseguita in Italia (Empoli, Livorno, Spezia) con l’intermezzo Salisburgo per chiudere la carriera con il Dep. La Serena. Da allenatore ha iniziato proprio con la Berretti amaranto, adesso la nuova esperienza sulla panchina della Vigor Lamezia, stesso girone della Reggina in serie D.

Il comunicato

“La società Vigor Lamezia è lieta di annunciare ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Jorge Vargas.

Cileno di Santiago, classe 1976, Vargas porta con sé un bagaglio di straordinaria esperienza internazionale e una profonda conoscenza del calcio italiano, maturata in oltre 200 presenze da calciatore in Serie A (con Reggina, Empoli e Livorno) e come colonna della Nazionale cilena. Da allenatore ha già dimostrato grande carisma e solidità tattica, ultima Pro Patria tra i professionisti, oltre ad aver ricoperto il ruolo di collaboratore tecnico di Roberto Donadoni all’estero.

A mister Vargas va il nostro più caloroso benvenuto, con l’augurio di un percorso ricco di successi e soddisfazioni alla guida dei nostri colori“.