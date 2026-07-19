Calciomercato: la Nissa ‘molla’ Alma. Le dichiarazioni di Giovannone

Le due squadre che puntano alla vittoria del campionato si stavano contendendo uno degli attaccanti esterni più forti in circolazione come Giuliano Alma. Nei giorni scorsi sembrava chiusa l’operazione con la Nissa, poi l’ingresso prorompente della Reggina nella trattativa e il sorpasso annunciato questa mattina. Questa la motivazione del presidente dei giallorossi Giovannone:

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“Avevamo fatto un pensierino anche su Alma, però in questi giorni ci siamo incontrati io, il Ds Luciano Giovannone e il mister e abbiamo deciso, analizzando bene le caratteristiche dei sette attaccanti fortissimi in organico, di rimanere così. Avranno più spazio loro per esprimersi e maggiore minutaggio. Alma che tra l’altro viene da un gravissimo infortunio e nell’ultimo campionato ha giocato poche partite con il Barletta. Gli auguriamo di tornare l'”Alma” letale che era, nella nuova squadra nella quale andrà a giocare”.