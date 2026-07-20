Aeroporti, l’annuncio di Occhiuto: ‘Dal 2027 voli per Roma dall’aviosuperficie di Scalea Maratea’

Dall’aviosuperficie di Scalea si volerà su Roma (e ritorno). Lo ha annunciato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto a Maratea, ospite della rassegna di Nicola Porro “La ripartenza”.

Il collegamento che secondo le parole di Occhiuto partirà nel 2027, sarà con l’aeroporto dell’Urbe, sulla Salaria, e l’aviosuperficie di Scalea servirà il distretto turistico dell’alto Tirreno cosentino e quello di Maratea. Un progetto in collaborazione con la Regione Basilicata: la stessa aviosuperficie assumerà il nome di “Scalea Maratea”.

Lo ha detto – secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della Giunta lucana, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo all’undicesima edizione de “LaRipartenza, liberi di pensare”, l’evento ideato da Nicola Porro in corso a Maratea (Potenza).

Secondo il governatore lucano, “inserire il nome di Maratea nello scalo – che dovrebbe partire dal mese di gennaio 2027 – significa dare maggiore visibilità alla Basilicata sulle rotte aeree e rafforzare l’attrattività internazionale dell’intero comprensorio.

L’obiettivo è favorire collegamenti sempre più rapidi con Roma e con altre destinazioni attraverso aeromobili di piccole e medie dimensioni, mettendo a sistema le potenzialità di Calabria e Basilicata.

La collaborazione tra regioni confinanti – ha aggiunto Bardi – è la strada giusta per superare i confini amministrativi e costruire servizi capaci di generare sviluppo, turismo e nuove opportunità per cittadini e imprese.

Quando i territori fanno squadra – ha concluso il presidente della Regione Basilicata – i benefici si estendono ben oltre i rispettivi confini: è questa la visione che intendiamo portare avanti: un Mezzogiorno che cresce attraverso la cooperazione istituzionale e investimenti che migliorano concretamente l’accessibilità e la competitività dei nostri territori”.