Calabria continua a boccheggiare, 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte
L'ondata di calore non accenna a diminuire, attesa per l'arrivo dell'aria fresca
21 Luglio 2026 - 14:27 | Comunicato stampa
In attesa dell’arrivo dell’aria fresca da nord che dovrebbe portare ad una riduzione delle temperature, la Calabria, da nord a sud, continua a boccheggiare.
Le temperature in molte zone continuano a sfiorare, quando non a superare i 40 gradi.
Quello che sta rendendo difficile la vita di molti calabresi è però la temperatura notturna, col fenomeno delle notti tropicali. A Reggio Calabria, si sono raggiunti i 34 gradi, a Catanzaro 31 e a Castrovillari, nel Parco del Pollino interessato da numerosi incendi, i 30 gradi.
Fonte: Ansa Calabria
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