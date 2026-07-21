Calabria continua a boccheggiare, 40 gradi di giorno e oltre 30 di notte

In attesa dell’arrivo dell’aria fresca da nord che dovrebbe portare ad una riduzione delle temperature, la Calabria, da nord a sud, continua a boccheggiare.

Le temperature in molte zone continuano a sfiorare, quando non a superare i 40 gradi.

Quello che sta rendendo difficile la vita di molti calabresi è però la temperatura notturna, col fenomeno delle notti tropicali. A Reggio Calabria, si sono raggiunti i 34 gradi, a Catanzaro 31 e a Castrovillari, nel Parco del Pollino interessato da numerosi incendi, i 30 gradi.

Fonte: Ansa Calabria