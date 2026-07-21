Navi dei veleni, il Pd Calabria rilancia l’impegno per la verità. Irto: ‘Dovere chiarire le responsabilità’

La recente riapertura dell’inchiesta parlamentare sulle navi dei veleni è stata al centro del dibattito pubblico, tenutosi a Reggio Calabria, nella Sala Giuditta Levato del Consiglio regionale della Calabria, organizzato dal Partito Democratico della Calabria.

Sono intervenuti il senatore Nicola Irto, segretario dei dem calabresi e componente della Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, cosiddetta “Ecomafie”; la senatrice dem Enza Rando, nella stessa Commissione relatrice dell’inchiesta sulle navi dei veleni; l’europarlamentare del Pd Sandro Ruotolo; la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta; il giornalista e scrittore Claudio Cordova e il giornalista Massimo Clausi.

“L’inchiesta parlamentare – ha precisato il senatore Irto – è stata riaperta per rispondere a una grande esigenza di verità che la Calabria e tutto il Paese attendono sul caso delle navi dei veleni, relativo alla tutela dell’ambiente, alla salute delle persone, al contrasto della criminalità organizzata e al diritto delle comunità di conoscere apertamente i fatti e le loro conseguenze. Abbiamo il dovere di lavorare per chiarire eventuali responsabilità e gli aspetti finora irrisolti. La presenza di numerose patologie oncologiche in territori interessati dalla dispersione di rifiuti ci obbliga ad andare in profondità, con coraggio, metodo e anzitutto coscienza”.

Nel corso dell’iniziativa, la senatrice Rando ha illustrato il lavoro svolto dalla Commissione parlamentare Ecomafie. Si è, quindi, soffermata sugli elementi emersi nell’attività istruttoria e sull’importanza di proseguire gli approfondimenti avviati, ribadendo piena apertura ai giornalisti presenti per acquisire eventuali ulteriori elementi a beneficio del lavoro della commissione.

Giornalisti che durante il loro intervento hanno ribadito la necessità di tornare a parlare di questo tema, anche a tutela della salute dei calabresi, rendendo merito al Partito Democratico di aver riaperto una discussione troppo spesso tenuta ai margini del dibattito pubblico.

L’europarlamentare Ruotolo ha ribadito che il dossier delle navi dei veleni “ha ormai una dimensione europea”.

“I traffici internazionali di rifiuti, il ruolo della criminalità organizzata e la tutela del Mediterraneo sono questioni che interessano molto l’Unione europea. Continueremo a portare il tema delle navi a perdere nelle istituzioni europee, perché l’Europa – ha rimarcato il parlamentare Ue – deve concorrere alla ricerca della verità e può essere determinante nella tutela dell’ambiente, della salute dei cittadini europei e della filiera alimentare”.

L’iniziativa ha confermato l’impegno del Pd Calabria a sostenere tutte le azioni istituzionali utili ad accertare la verità sulla vicenda delle navi dei veleni, tra le pagine più controverse della storia ambientale del Paese, e a mantenere alta l’attenzione sul caso.