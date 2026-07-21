Reggio: aperti i bagni pubblici sul lungomare, all’Arena e al Tempietto

Finalmente giunge una risposta concreta per il decoro e la vivibilità della città. Il neo assessore alla Manutenzione, Caridi, annuncia ufficialmente che da oggi sono aperti i servizi igienici pubblici dislocati nei tre punti strategici della fascia costiera reggina: sul Lungomare Falcomatà, nell’area dell’Arena e nella zona del Tempietto.

I bagni pubblici saranno a disposizione di tutti ogni giorno con un’ampia copertura oraria, dalle ore 10:00 del mattino fino alle 2:00 di notte.

Si tratta del mantenimento di una promessa chiara fatta durante la campagna elettorale. Per lungo tempo, l’assenza e l’inagibilità dei servizi igienici avevano rappresentato una grave criticità per la comunità locale e per i visitatori, creando disagi notevoli a cittadini e turisti. Sino ad oggi non si era riusciti ad attivare un servizio fondamentale e imprescindibile.

L’assenza di servizi igienici fruibili, per quanto possa sembrare un dettaglio banale, costituiva un ostacolo reale per un territorio che punta forte sulla propria vocazione turistica. Con la riapertura dei presidi sul Lungomare, all’Arena e al Tempietto si restituisce finalmente la giusta dignità alla città e si ripristina un fondamentale simbolo di civiltà.

«Sembra una cosa banale, ma l’assenza dei servizi igienici è stata per troppo tempo un disagio non indifferente per i residenti e per i tanti turisti che affollano la nostra bellissima città», ha dichiarato l’assessore Caridi. «Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i cittadini in campagna elettorale: abbiamo restituito la giusta dignità a una città a naturale vocazione turistica, attivando un servizio essenziale simbolo di civiltà. L’auspicio e la speranza ora è che i cittadini sappiano custodire con rispetto e senso civico ciò che gli è stato restituito».

L’assessore Caridi ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento al Sindaco Cannizzaro per la costante attenzione riservata alle tematiche del decoro urbano, estendendo la propria gratitudine agli uffici e al personale competente che hanno collaborato per velocizzare l’iter e completare tutti gli interventi necessari.