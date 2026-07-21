SS106, completato lo scavo della Galleria Trebisacce. Salvini: ‘Svolta decisiva per la Calabria’

Completato lo scavo della Galleria Trebisacce, il tunnel più lungo del Terzo Megalotto della SS106 Jonica, in corso di realizzazione da Webuild per conto di Anas. L’abbattimento degli ultimi diaframmi segna un passaggio decisivo nella costruzione dei 38 chilometri della nuova strada statale a doppia carreggiata tra Sibari e Roseto Capo Spulico.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione per un risultato concreto che avvicina il completamento di un’opera strategica per la Calabria e per tutto il Mezzogiorno. Per Salvini, la nuova SS106 significa collegamenti più rapidi e sicuri, minori tempi di percorrenza, maggiore accessibilità per i territori e una connessione più efficiente tra gli assi autostradali A2 e A14. Il ministro sottolinea inoltre il valore economico e occupazionale dell’intervento, che ha generato circa 1.200 posti di lavoro e coinvolto una filiera di circa 900 imprese, il 45 per cento delle quali calabresi.