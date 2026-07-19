Calciomercato seried24: ‘Alma, clamoroso sorpasso della Reggina sulla Nissa’

Una corsa a due per aggiudicarsi uno dei calciatori offensivi più importanti della categoria. Reggina e Nissa hanno puntato Giuliano Alma, reduce da due campionati vinti consecutivamente con Siracusa prima e Barletta dopo. Sembrava in procinto di accasarsi con i giallorossi, adesso i colleghi di seried24 scrivono di un clamoroso sorpasso degli amaranto:

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“Clamoroso sviluppo di mercato in casa Reggina. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, cambia lo scenario per il futuro di Giuliano Alma. L’esterno offensivo sembrava ormai destinato alla Nissa, con un accordo definito e il contratto pronto per la firma. Nelle ultime ore, però, la Reggina ha effettuato un deciso inserimento che ha cambiato gli equilibri della trattativa. Il club amaranto è ora in vantaggio e punta a chiudere l’operazione nei prossimi giorni.

La Reggina, intanto, continua a lavorare anche su altri profili per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi seguiti c’è anche Piras, reduce dall’esperienza con il Fasano e finito nel mirino della società amaranto”.