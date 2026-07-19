Reggio, Luciano Tribisonda vince il XX Premio Letterario Nazionale ‘Città di Livorno’

Il poeta reggino è il vincitore di uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani dedicati alla poesia e al racconto breve

Il poeta reggino Luciano Tribisonda è il vincitore della XX edizione del Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno”, uno dei più prestigiosi concorsi letterari italiani dedicati alla poesia e al racconto breve.

A conquistare la giuria è stata la poesia “Torna in Grecia”, premiata per la qualità della scrittura e l’intensità del suo impianto lirico.

La cerimonia di premiazione si è svolta presso la splendida cornice del parco di Villa Trossi, storico luogo simbolo della cultura livornese, alla presenza di autori, giurati e appassionati di letteratura provenienti da diverse regioni d’Italia.

La storia del Premio Letterario Nazionale Città di Livorno

Nato nel 2007 per iniziativa dell’Associazione Culturale Pietro Napoli, il Premio Letterario Nazionale “Città di Livorno” si è progressivamente affermato come un importante punto di riferimento nel panorama culturale italiano, richiamando ogni anno autori provenienti da tutta la penisola e dall’estero. Il Premio è organizzato dall’Associazione Culturale Pietro Napoli e si avvale del prestigioso patrocinio culturale di WikiPoesia. La manifestazione è inoltre patrocinata da Regione Toscana, Provincia di Livorno e Comune di Livorno e ha ospitato nel corso degli anni le proprie cerimonie di premiazione in luoghi simbolo della città, come la Fortezza Vecchia e Villa Trossi, contribuendo alla valorizzazione della letteratura contemporanea.

Il percorso di Luciano Tribisonda verso il Premio Strega Poesia

Per Tribisonda si tratta di un ulteriore importante riconoscimento in un anno particolarmente significativo per il suo percorso letterario. Il poeta è infatti autore della raccolta “Stelle dissidenti” (Italic Pequod), proposta al Premio Strega Poesia 2026, volume che ha riscosso l’attenzione della critica e del pubblico.

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La vittoria al Premio “Città di Livorno” conferma la solidità del percorso poetico di Luciano Tribisonda, ormai stabilmente presente nei principali concorsi letterari nazionali, e rappresenta un nuovo prestigioso traguardo per la poesia calabrese nel panorama culturale italiano.