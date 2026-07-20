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Lavori al Granillo, il post della Castore Reggio Calabria

Realizzati interventi di riqualificazione dello stadio

20 Luglio 2026 - 16:00 | Comunicato

Granillo tribuna ovest esterna

“Prima della presentazione del nuovo progetto sportivo della nostra Reggina, sono stati realizzati interventi di riqualificazione dello stadio Oreste Granillo al fine di restituire decoro e valorizzare gli spazi interni ed esterni destinati ad accogliere questo importante momento per la città e per i tifosi.
Un nuovo inizio che possa regalare entusiasmo e soddisfazioni a tutta la comunità reggina”.

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