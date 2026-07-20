Lavori al Granillo, il post della Castore Reggio Calabria

“Prima della presentazione del nuovo progetto sportivo della nostra Reggina, sono stati realizzati interventi di riqualificazione dello stadio Oreste Granillo al fine di restituire decoro e valorizzare gli spazi interni ed esterni destinati ad accogliere questo importante momento per la città e per i tifosi.

Un nuovo inizio che possa regalare entusiasmo e soddisfazioni a tutta la comunità reggina”.