A Reggio le attività inclusive per ragazzi disabili con l’associazione ‘Ragazzi Fuori APS’

A Villa San Giovanni e Reggio Calabria opera Ragazzi Fuori APS, associazione che mette al centro autonomia, socializzazione e partecipazione delle persone con disabilità. Ente del Terzo Settore, apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro, si fonda soprattutto sull’impegno volontario dei propri soci.

L’associazione è guidata da un Consiglio Direttivo del quale fanno parte, tra gli altri, Fabio Tropeano, Michele Laganà e Andrea D’Avenia. A fondarla sono stati Fabio Tropeano, educatore presso l’Associazione Piccola Opera Papa Giovanni di Reggio Calabria, e Michele Laganà, docente di scuola superiore.

Un progetto contro isolamento e barriere

Il nome dell’associazione racchiude la sua stessa visione: aiutare i ragazzi a uscire dall’isolamento e dagli schemi prestabiliti, costruendo relazioni autentiche e nuove occasioni di crescita.

Il tempo libero diventa così uno spazio accessibile e stimolante, non soltanto un momento di svago, ma un’opportunità per imparare a scegliere, confrontarsi con gli altri e sviluppare maggiore consapevolezza delle proprie capacità.

L’obiettivo è offrire ai ragazzi con disabilità occasioni concrete per partecipare alla vita sociale, sperimentare nuove forme di indipendenza e sentirsi protagonisti del proprio percorso.

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Le attività nascono dalle proposte dei ragazzi

Uno degli elementi distintivi di Ragazzi Fuori APS è il coinvolgimento diretto dei partecipanti. Le iniziative non vengono decise esclusivamente dagli adulti, ma prendono forma attraverso l’ascolto delle passioni, delle richieste e degli interessi dei ragazzi.

Le proposte comprendono serate in pizzeria, bowling, karaoke, uscite per un gelato, visite al circo, attività artistiche, pittura e giochi di gruppo. Esperienze semplici che diventano strumenti utili per imparare a muoversi nel territorio, affrontare situazioni nuove e costruire relazioni.

Accanto agli appuntamenti ricreativi trovano spazio anche attività pratiche, come quelle organizzate presso il supermercato Conad di via Reggio Campi, pensate per sviluppare competenze legate alla vita quotidiana.

Autonomia, laboratori e sostegno alle famiglie

Tra le iniziative promosse figura anche lo showcooking con lo chef Francesco Messina, conosciuto sui social attraverso la pagina Instagram “T’Appatumi”.

L’obiettivo è permettere ai partecipanti di sperimentare nuove capacità, vivere momenti lontano dal nucleo familiare e affrontare attività capaci di rafforzare l’autonomia personale.

Il progetto coinvolge anche le famiglie, chiamate ad accompagnare i propri figli nei percorsi di crescita e indipendenza. L’associazione punta infatti a creare una rete stabile tra ragazzi, genitori e volontari, capace di proporre nuove idee e sviluppare iniziative inclusive sul territorio.

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Un modello fondato sulla partecipazione

La struttura organizzativa segue le indicazioni previste dal Codice del Terzo Settore, ma il tratto più riconoscibile resta l’approccio partecipativo.

Le decisioni vengono costruite attraverso il confronto con i ragazzi, che contribuiscono a definire attività e incontri. Questo metodo valorizza capacità, tempi e interessi di ciascuno, trasformando il tempo libero in uno spazio di crescita e inclusione.

Ragazzi Fuori APS propone così un modello che non si limita all’assistenza, ma punta sulla partecipazione attiva, sulle relazioni e sulla possibilità concreta di vivere il territorio con maggiore libertà e consapevolezza.