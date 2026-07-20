A Reggio ‘Un Sorriso Sempre’: la solidarietà di CNA diventa un servizio per i pazienti oncologici

La CNA di Reggio Calabria è lieta di invitare gli organi di informazione a partecipare alla presentazione di un importante traguardo del progetto “Un Sorriso Sempre”, in programma martedì 21 luglio alle ore 19.00 presso le strutture oncologiche dell’Ospedale Morelli.

Nel corso dell’iniziativa sarà inaugurato il banner che renderà visibili i nominativi delle imprese che hanno scelto di aderire al progetto, sancendo l’avvio di una rete di oltre trenta acconciatori ed estetiste della CNA che, su base volontaria, metteranno gratuitamente a disposizione la propria professionalità per offrire momenti di cura, benessere e vicinanza a donne e uomini che affrontano il percorso delle cure oncologiche.

Una rete di oltre trenta acconciatori ed estetiste

Grazie a questo servizio, ogni paziente potrà scegliere liberamente il salone a cui affidarsi, nel pieno rispetto della propria privacy e con la serenità di trovare professionisti preparati ad accoglierlo con sensibilità e discrezione.

L’iniziativa rappresenta un esempio concreto di come il mondo dell’artigianato possa trasformare competenze professionali in un autentico gesto di solidarietà, costruendo una rete di sostegno capace di restituire fiducia, autostima e normalità a chi vive un momento particolarmente delicato della propria vita.

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Un messaggio di speranza e responsabilità sociale

La presenza degli organi di informazione sarà fondamentale per raccontare una storia di impegno collettivo, valorizzando il contributo delle imprese che hanno scelto di mettersi al servizio della comunità e diffondendo un messaggio di speranza, partecipazione e responsabilità sociale.