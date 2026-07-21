Armando Calveri: da giovane calciatore amaranto a uomo di fiducia di Lotito

Prima da calciatore della Reggina, poi da giovane dirigente capace di costruire una carriera importante. Alla prima uscita di Claudio Lotito a Reggio Calabria era presente anche Armando Calveri, reggino di Campo Calabro che negli anni ha saputo conquistare ruoli di prestigio e grande responsabilità. Dopo l’esperienza da giovanissimo con la maglia amaranto, Calveri ha intrapreso il percorso dirigenziale nell’era Foti, fino a diventare segretario generale della Lazio e uno degli uomini di maggiore fiducia del presidente romano.

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Un legame professionale e personale sottolineato dallo stesso Lotito durante la conferenza allo stadio Granillo. Parole significative, che certificano la stima nei confronti del dirigente reggino.

“In questo percorso c’è l’ausilio di un vostro conoscente di Reggio, Armando Calveri. Al quale sono legato da fraterna amicizia, considerazione e rispetto. Perché è una persona di qualità professionali, morali ed è attaccatissimo a questa terra. Con lui e Romairone abbiamo buttato giù un progetto per la Reggina“.

Per Calveri un ritorno alle origini, un dirigente brillante che ha raggiunto livelli altissimi lontano dalla Calabria, senza mai perdere il legame con la propria terra e con i colori amaranto.