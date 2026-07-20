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L’abbraccio con il sindaco Cannizzaro e il primo ‘Forza Reggina’ di Claudio Lotito

Entrambi fissano l'appuntamento con stampa e tifosi al Granillo

20 Luglio 2026 - 15:27 | Redazione

Cannizzaro Lotito

L’accoglienza in aeroporto del sindaco Francesco Cannizzaro al patron della Reggina Claudio Lotito: “Presidente benvenuto a Reggio Calabria, mi scuso per le temperature così alte ma siamo in bollino… amaranto“. Lotito: “Sono i colori della Reggina, quindi sempre forza Reggina. Ci vediamo alle 19 al Granillo“.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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