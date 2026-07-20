L’abbraccio con il sindaco Cannizzaro e il primo ‘Forza Reggina’ di Claudio Lotito
Entrambi fissano l'appuntamento con stampa e tifosi al Granillo
20 Luglio 2026 - 15:27 | Redazione
L’accoglienza in aeroporto del sindaco Francesco Cannizzaro al patron della Reggina Claudio Lotito: “Presidente benvenuto a Reggio Calabria, mi scuso per le temperature così alte ma siamo in bollino… amaranto“. Lotito: “Sono i colori della Reggina, quindi sempre forza Reggina. Ci vediamo alle 19 al Granillo“.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI