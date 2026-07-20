Consiglio comunale, Cannizzaro: ‘Impegni mantenuti, continuiamo a lavorare per Reggio’ – VIDEO

“Abbiamo fatto quello che abbiamo detto, avevamo narrato in campagna elettorale che al primo consiglio comunale avremmo abolito la possibilità dei consiglieri di partecipare in remoto alle attività delle commissioni. E così è stato, non abbiamo fatto nulla di trascendentale semplicemente mantenuto l’impegno con gli elettori”.

Così il sindaco Francesco Cannizzaro al termine del consiglio comunale svoltosi quest’oggi a Palazzo San Giorgio.

“È stato un consiglio comunale – prosegue Cannizzaro – molto partecipato, dibattuto, sereno, molto sereno, anche costruttivo devo dire con l’approccio dei colleghi dell’opposizione. Su qualche punto ci siamo pure ritrovati d’accordo e abbiamo votato all’unanimità“.

Il confronto in Consiglio comunale

“Su Castore ho dovuto necessariamente rispondere a qualche intervento che ascriveva un po’ la responsabilità, seppur in maniera molto timida, del ritardo di queste proroghe all’attuale maggioranza e soprattutto ai dirigenti, che come è noto sono dirigenti nominati dalla precedente amministrazione, ma è stato poi superato con una considerazione generale e finale del Sindaco dove abbiamo raccontato quello che abbiamo fatto. Cioè ci siamo assunti la responsabilità di proseguire e di dare la possibilità ai lavoratori di Castore di proseguire nel loro lavoro, soprattutto nella garanzia dei servizi. Un Consiglio comunale devo dire molto sereno, sono molto contento, ma sono molto più contento perché siamo reduci anche da una campagna elettorale che si è conclusa, quella dell’elezione della città metropolitana, dove è noto che il centrodestra ha stravinto le elezioni, anche alla città metropolitana, io anche da segretario regionale di Forza Italia sono ancora più contento perché su 10 consiglieri conquistati, su 10 seggi della maggioranza, 7 sono attribuiti a Forza Italia”.

Leggi anche

Il risultato alla Città metropolitana