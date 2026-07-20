Consiglio comunale, eletti i componenti della Commissione elettorale
L'Aula Battaglia ha eletto i consiglieri di maggioranza Vanessa Colica e Paolo Bilardi per la maggioranza e Demetrio Delfino per l'opposizione
20 Luglio 2026 - 13:50 | di Pasquale Romano
Consiglio comunale, l’elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale il quarto punto all’ordine del giorno.
Dopo la votazione, l’Aula Battaglia ha eletto i consiglieri di maggioranza Vanessa Colica e Paolo Bilardi per la maggioranza e Demetrio Delfino per l’opposizione quali componenti della commissione elettorale.
Consiglieri supplenti eletti invece Carmen Pitasi e Paolo Paviglianiti per la maggioranza, Francesco Catalano per l’opposizione.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie