City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Consiglio comunale, eletti i componenti della Commissione elettorale

L'Aula Battaglia ha eletto i consiglieri di maggioranza Vanessa Colica e Paolo Bilardi per la maggioranza e Demetrio Delfino per l'opposizione

20 Luglio 2026 - 13:50 | di Pasquale Romano

colica bilardi

Consiglio comunale, l’elezione dei  componenti della Commissione Elettorale Comunale il quarto punto all’ordine del giorno.

Dopo la votazione, l’Aula Battaglia ha eletto i consiglieri di maggioranza Vanessa Colica e Paolo Bilardi per la maggioranza e Demetrio Delfino per l’opposizione quali componenti della commissione elettorale.

Consiglieri supplenti eletti invece Carmen Pitasi e Paolo Paviglianiti per la maggioranza, Francesco Catalano per l’opposizione.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Comune di Reggio CalabriaReggio Calabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?