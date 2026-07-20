Sottosegretari Regione Calabria, il Tar respinge l’istanza cautelare

“Non sussistono i requisiti di estrema gravità e urgenza per concedere la tutela cautelare invocata”.

Così il presidente del Tar Calabria, Gerardo Mastrandrea, nel decreto adottato questa mattina che respinge l’istanza cautelare avanzata dalla Regione Calabria allo scopo di sospendere l’efficacia del provvedimento adottato dall’ufficio centrale regionale presso la Corte d’Appello di Catanzaro. La trattazione collegiale del ricorso è stata fissata per il 2 settembre.

Il ricorso della Regione Calabria

In particolare, la Regione ha dato mandato all’Avvocatura di Stato di resistere promuovendo un ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del provvedimento dell’ufficio centrale che ha dichiarato la necessità di indire un referendum per confermare le modifiche allo Statuto relative all’introduzione della figura dei sottosegretari. Per la Regione il provvedimento emesso dall’ufficio centrale è “abnorme, illegittimo e gravemente lesivo degli interessi della Regione Calabria”.

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La trattazione collegiale fissata al 2 settembre

Stamani con un decreto d’urgenza il presidente del Tar Calabria ha intanto rigettato l’istanza cautelare e successivamente fissato al 2 settembre la camera di consiglio per la trattazione collegiale. Secondo quanto si legge, è ritenuta questa la sede più idonea per discutere il ricorso.