Sottosegretari, Falcomatà: ‘Stop al poltronificio di Occhiuto. Ora la parola ai calabresi’ – VIDEO

“Vi ricordate quando ad inizio consiliatura, nonostante le mille emergenze, tra sanità al collasso e le case della comunità non completate, il presidente Occhiuto aveva deciso di reintrodurre quella figura che aveva definito “mitologica” dei Sottosegretari? Ebbene noi in quell’occasione avevamo chiesto al Presidente Occhiuto di evitare l’ennesimo sperpero di denaro pubblico per oltre 1 milioni di euro ai danni dei calabresi.

Come sempre, non siamo stati ascoltati e allora come minoranza ci siamo rivolti alla Corte d’appello di Catanzaro che ci ha dato ragione, confermando che lo Statuto della Regione Calabria non si può smontare pezzo per pezzo a gusto del presidente Occhiuto, ma soprattutto che saremo noi calabresi a decidere se le nostre risorse pubbliche debbano essere utilizzate per aumentare le poltrone a disposizione del presidente, o magari debbano essere utilizzate per cose più serie, più importanti a partire dalla sanità”.