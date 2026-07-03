Reggina, dopo Romairone il nodo allenatore: il tempo stringe e alle porte c’è il ritiro

Dopo l’individuazione di Giancarlo Romairone come l’uomo giusto per la direzione tecnica, la Reggina entra adesso in una fase altrettanto delicata: la scelta dell’allenatore. Un passaggio centrale, perché dal profilo del tecnico dipenderà anche la costruzione della nuova squadra. L’idea sembrerebbe quella di puntare su un condottiero non necessariemente esperto della categoria, ma capace di dare subito una forte impronta al gruppo e di accompagnare un progetto con ambizioni più ampie e di prospettiva. Esattamente in linea con la scelta fatta per il Ds.

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Il casting è partito già da diverse settimane, anche prima del closing. I colloqui sono andati avanti, continuano ancora, ma una decisione definitiva non è stata presa. In questa fase è complicato avanzare nomi, anche se ne sono circolati tanti e ipotizzare una data per l’ufficialità. La scelta va ponderata, anche se il calendario non aspetta. I tempi, infatti, diventano sempre più stretti.

Ritiro e mercato: le prossime mosse

Sul tavolo c’è anche l’organizzazione del ritiro. Dove si svolgerà? Anche su questo fronte si attendono comunicazioni ufficiali. Prima di questo, c’è la necessità di mettere a disposizione del futuro allenatore un numero adeguato, oltre che di grande qualità, di calciatori per iniziare la preparazione. Romairone dovrà lavorare sulla costruzione dell’organico, ma la scelta del tecnico resta il passaggio preliminare.

La nuova Reggina sta entrando nel vivo, ma con tempi e modalità che richiedono pazienza. Ce lo avevano detto: con Lotito sarà spesso così. Poche parole, molte attese e decisioni comunicate solo quando tutto sarà definito.