Reggina, sette giorni dopo. E quel dubbio diventato certezza

Sono passati esattamente sette giorni dal closing. Venerdì scorso, dopo una giornata lunga e carica di attesa, è arrivata la fumata bianca tra Nino Ballarino e Claudio Lotito per il passaggio di proprietà della Reggina. Una conclusione sofferta, arrivata in serata, accolta con sollievo e soddisfazione dall’ambiente reggino. La piazza aspettava una svolta e il passaggio nelle mani della società facente riferimento al gruppo del presidente della Lazio, ha aperto una nuova fase per il club.

Reggina, dal closing all’attesa per la presentazione

Nella stessa giornata si era atteso anche il rientro a Reggio Calabria del sindaco Francesco Cannizzaro. Intercettato in aeroporto, il primo cittadino aveva espresso tutta la propria soddisfazione per l’esito della trattativa. Cannizzaro aveva anche annunciato, per i giorni successivi, una conferenza stampa di presentazione ufficiale, con la presenza di Claudio Lotito e, in maniera sorprendente, anche quella di Nino Ballarino.

Con il passare delle ore e poi dei giorni, però, si è intuito che quella conferenza sarebbe slittata. Nessuna data immediata, dunque. Rinvio legato agli impegni del massimo dirigente laziale e alla volontà del primo cittadino di definire prima la nuova Giunta comunale.

Conferenza verso la prossima settimana, ma resta un’incognita

La presentazione ufficiale del nuovo corso amaranto, quindi, ormai è una certezza che non avverrà in questa settimana, dovrebbe tenersi la prossima. Il condizionale, però, resta necessario, perché manca ancora una comunicazione definitiva. C’è poi un altro aspetto da chiarire: la presenza di tutti gli interpreti inizialmente annunciati. Qualcuno, infatti, potrebbe non esserci.

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La conferenza resta comunque un passaggio importante. Servirà a dare forma pubblica alla nuova fase della Reggina, a spiegare i primi programmi e a chiarire quali saranno le prossime mosse sul piano societario e sportivo. Per i tifosi, l’attesa più significativa riguarda il progetto tecnico. Con Romairone individuato come Ds, c’è da scegliere l’allenatore e costruire quasi per intero l’organico.