Calciomercato: quattro colpi in entrata per la nuova Vibonese

Buona partenza per la nuova proprietà della Vibonese che, dopo essersi assicurata uno dei tecnici più esperti della categoria come Salvatore Marra, ha già messo a segno quattro colpi in entrata.

Il centrocampista Cess

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Serge Cess.

Classe 1997, ivoriano, Cess è un centrocampista centrale fisico e dinamico (183 cm), reduce da un percorso di crescita costante in Serie D tra Ragusa, Puteolana e Nuova Igea Virtus. Proprio all’Igea ha condiviso l’ultima stagione con mister Marra, che ora ritrova alla guida della prima squadra rossoblù.

Un centrocampista di gamba e sostanza, pronto a mettersi al servizio del progetto“.

L’arrivo di Mauro Cerutti

“U.S. Vibonese Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del centrocampista Mauro Cerutti. Classe 1994, argentino di origini italiane, Cerutti è un centrocampista centrale di quantità e geometrie. Cresciuto in Argentina tra Independiente Rivadavia e Temperley, con una parentesi in Grecia, ha poi maturato in Italia una solida esperienza in Serie D, vestendo tra le altre le maglie di Casarano, Barletta ed Heraclea.

Un profilo da sempre nel mirino del Direttore Sportivo Maglia, che ne ha seguito a lungo il percorso e lo ha voluto con convinzione in rossoblù

Un innesto di corsa, personalità ed esperienza per il centrocampo rossoblù“.

L’esterno offensivo

L’esterno offensivo Gaston Semenzin: classe 1998, italo-argentino nato a Córdoba, Semenzin è un’ala capace di agire su entrambe le fasce, dotato di rapidità e propensione alla giocata. Ha maturato tutta la sua esperienza italiana nel calcio del Sud, vestendo tra le altre le maglie di Reggiomediterranea, Akragas, Città di Fasano, Nissa e Acireale. Un percorso che gli ha permesso di conoscere profondamente anche il Girone I di Serie D.

Il difensore centrale

“Rodolfo Moisés: classe 2001, brasiliano con cittadinanza italiana, Moisés è un difensore centrale dalla struttura fisica imponente (188 cm), abile nel gioco aereo e nella marcatura. Dopo la formazione in Brasile, ha proseguito il proprio percorso in Italia, misurandosi anche in Serie C con la maglia della Triestina.

Un profilo giovane e di prospettiva, che aggiunge centimetri e solidità al pacchetto arretrato rossoblù“.