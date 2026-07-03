Il Ministro Giuli: ’10 anni dalla scomparsa di Zaha Hadid’. E sul Museo del Mare di Reggio…
"Zaha Hadid ha lasciato a Reggio Calabria uno dei più bei progetti di tutta la sua esperienza" le parole del Ministro alla cultura
03 Luglio 2026 - 10:19 | di Eva Curatola
Il primo decennale dalla scomparsa di Zaha Hadid (avvenuta nel 2016) coincide con il momento di massima concretezza del suo lascito nel cuore del Mediterraneo. Quella che per anni è stata una suggestione futuristica stampata sui rendering è oggi un cantiere vivo, pulsante e in piena attività: il Museo del Mare (Centro delle Culture del Mediterraneo) sta prendendo forma sul Waterfront di Reggio Calabria. Con un investimento di circa 120 milioni di euro e un cronoprogramma che fissa la fine dei lavori al 2028, l’imponente struttura si appresta a diventare il nuovo manifesto culturale, turistico e sociale dell’intera area dello Stretto.
Proprio la portata rivoluzionaria di questa opera e la ricorrenza legata alla figura dell’archistar irachena sono state al centro delle dichiarazioni del Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ieri in visita a Reggio Calabria.
Ai microfoni della stampa locale, il delegato del Governo Meloni ha voluto rendere un tributo accorato alla visione della designer, ponendola come guida ideale della rinascita cittadina:
“Quest’anno ricorrono i dieci anni dalla scomparsa di uno dei più importanti architetti contemporanei, Zaha Hadid, peraltro colei che ha disegnato e realizzato un museo che è già di persona opera d’arte, il MAXXI (Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma) che è nel mio cuore.
Qui a Reggio Calabria Zaha Hadid ha lasciato uno dei più bei progetti di tutta la sua esperienza, quindi a maggior ragione se la domanda è: “È Zaha Hadid uno dei numi tutelari di questa impresa?” Si. Sarà il museo di Zah Hadid uno dei punti focali del dialogo? Sì. Naturalmente sarete voi calabresi a decidere come, quando e se, per me è semplice”.
Con queste parole, la città di Reggio Calabria sembra aver trovato un canale aperto e un dialogo diretto con il governo nazionale sul fronte della cultura, grazie a un Ministro che – tra rassicurazioni sul futuro dei Bronzi di Riace e un sostegno convinto al cantiere del Museo del Mare – ha confermato la piena centralità della città dello Stretto nell’agenda culturale del Paese.
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