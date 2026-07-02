Il Ministro Giuli a Reggio: ‘I basamenti dei Bronzi di Riace? Ci stiamo lavorando’

Il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha partecipato oggi a Messina e Reggio Calabria agli appuntamenti dedicati al progetto MIRA – Mediterranean Institute for Research and Arts, il nuovo centro destinato alla ricerca, alla formazione e alla produzione artistica contemporanea, e all’inaugurazione dell’opera “La Fontana Ferma” di Piero Pizzi Cannella nelle due città dello Stretto.

La giornata si è articolata tra la presentazione del progetto a Palazzo Zanca, lo svelamento dell’opera all’ex Fiera di Messina e, nel pomeriggio, la presentazione del catalogo e l’inaugurazione della seconda installazione presso il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria.

“Il MIRA non poteva che nascere in Sicilia, il punto d’incontro naturale tra culture, popoli e civiltà. Da Messina prende forma un progetto che considera il Mediterraneo non soltanto uno spazio geografico, ma un luogo di origine e di destino comune. Abbiamo il dovere di investire nella cultura come strumento di conoscenza, cooperazione e pace, soprattutto in un tempo segnato da tensioni e conflitti, perché la cultura resta il linguaggio più forte per costruire relazioni tra i popoli. MIRA sarà un luogo aperto, dove ricerca, formazione e creatività contemporanea dialogheranno con il patrimonio storico e archeologico. Apparterrà a chi saprà viverlo, alimentarlo e condividerne la missione, diventando un punto di riferimento per artisti, studiosi e istituzioni internazionali. Da Messina vogliamo costruire un ponte simbolico che unisca non soltanto le due sponde dello Stretto, ma l’intero Mediterraneo, promuovendo una rete di collaborazione fondata sulla bellezza, sulla conoscenza e sul dialogo, mettendo in relazione le radici del passato con le sfide del futuro”, ha dichiarato il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Alla presentazione del progetto MIRA sono intervenuti il Sindaco di Messina Federico Basile, la Rettrice dell’Università degli Studi di Messina Giovanna Spatari, il Direttore generale dell’Unità di Missione per la Cooperazione Culturale con l’Africa e il Mediterraneo allargato Angelo Piero Cappello e la dirigente dell’unità di Missione, Chiara Ianeselli.

A seguire, presso l’area dell’ex Fiera di Messina, il Ministro ha inaugurato “La Fontana Ferma“, l’opera di Piero Pizzi Cannella destinata a diventare uno dei simboli del nuovo progetto culturale dedicato al Mediterraneo. Alla cerimonia hanno preso parte il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto Francesco Rizzo, il figlio dell’artista Piero Pizzi Cannella e il Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria Fabrizio Sudano.

“Ci stiamo lavorando, figuriamoci se lasciamo che i basamenti dei Bronzi di Riace si ammalorino. Rispetto a questo “potete aspettarvi solamente buone notizie da noi”.

Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, a margine della cerimonia di presentazione dell’opera ‘Fontana ferma’ di Piero Pizzi Cannella, a Reggio Calabria, rispondendo a una domanda sullo stato delle basi antisismiche delle due statue.