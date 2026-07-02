Reggio piange la scomparsa di Santo Minniti, volto storico del calcio dilettantistico

Un altro pezzo di storia del calcio dilettantistico reggino se ne va. Reggio Calabria saluta Santo Minniti, figura molto conosciuta e stimata negli ambienti sportivi cittadini. Allenatore appassionato, ha legato il suo percorso più importante alla panchina dell’Archi. A livello amatoriale è stato anche un punto di riferimento per la squadra del Dopolavoro Ferroviario.

Un allenatore stimato e amato dai suoi calciatori

Chi lo ha conosciuto lo ricorda come un uomo di calcio vero. Serio, preparato, sempre disponibile. Era amatissimo dai calciatori che lo hanno avuto come tecnico, non solo per le sue competenze, ma anche per il modo diretto e umano con cui viveva lo spogliatoio. Tra le sue grandi passioni c’era anche la corsa. Tanti i chilometri macinati per le vie di Reggio, con quella costanza tipica di chi ha sempre vissuto lo sport come parte della propria vita.

Il legame con la Reggina e lo stadio Granillo

Per molti anni ha prestato servizio allo stadio Oreste Granillo in occasione delle partite della Reggina. Lo faceva con rigore, attenzione e rispetto, ma senza mai perdere il suo inconfondibile sorriso.

Alla famiglia va il caloroso abbraccio della redazione di CityNow. Reggio saluta un altro uomo d’altri tempi.