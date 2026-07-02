Reggio, serata sotto le stelle dedicata all’Arma dei Carabinieri

Il 212° annuale di fondazione dell’Arma dei Carabinieri, celebrato il 5 giugno a Reggio Calabria, ha segnato una pagina destinata a restare nella storia: per la prima volta, la solenne cerimonia nazionale si è svolta fuori dalla Capitale per essere accolta nel suggestivo scenario dell’Arena dello Stretto.

Un appuntamento unico, di importante valore simbolico, che ha rappresentato per la città anche il punto di arrivo di un percorso avviato all’inizio dell’anno dal Comando provinciale, in sinergia con l’Associazione Nazionale Carabinieri. Il progetto è stato costruito, in modo condiviso, attraverso una serie di iniziative che hanno coinvolto studenti, famiglie, cittadini, istituzioni e associazioni del territorio, riunite sotto il titolo evocativo di “Eroi quotidiani”. Un programma di partecipazione collettiva che ha alternato momenti solenni a eventi di grande valore sociale e culturale, con un posto speciale sempre riservato ai giovani, al mondo della scuola e alla cultura della legalità.

Da “Eroi quotidiani” alla serata sotto le stelle in Piazza De Nava

Il progetto è nato per raccontare il volto più autentico dell’Arma: quello di donne e uomini che ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, dedicano la propria vita al servizio del Paese e alla tutela delle comunità. Perché la vera forza dell’Arma non vive solo nelle imprese eroiche, ma nel valore delle azioni semplici e concrete degli uomini in divisa che, quotidianamente, fanno la differenza nella vita dei cittadini, sempre accanto a chi ha bisogno di aiuto, protezione e ascolto. Storie che non fanno rumore, ma lasciano segni profondi in una comunità.

Da quella straordinaria esperienza nasce “Eroi quotidiani, sotto le stelle”, una serata speciale che l’Arma dei Carabinieri dedica alla città di Reggio Calabria, in programma sabato 4 luglio, alle ore 20.45, nella prestigiosa cornice di Piazza De Nava, davanti al Museo Archeologico Nazionale.

Il programma della serata tra cultura, legalità e musica

Sarà un viaggio nella memoria recente, che restituirà il racconto di quei giorni, fatto di storie, volti, incontri, testimonianze, passione e talento, alla scoperta degli “Eroi quotidiani” del nostro tempo. Non una semplice rievocazione, ma un omaggio alla comunità reggina per la straordinaria partecipazione e calore dimostrati durante tutte le iniziative svolte nel corso dell’anno.

La cittadinanza ha condiviso con l’Arma un momento irripetibile della propria storia, trasformando una celebrazione istituzionale in un patrimonio collettivo di emozioni, valori e ricordi. Una serata in cui le stelle del cielo di luglio incontrano le stelle dell’impegno civile, dell’arte, della cultura, dello sport, della musica e, simbolicamente, le stellette che brillano sulle uniformi dei Carabinieri come segno di appartenenza, responsabilità e servizio.

Il programma di questo speciale quattro luglio prevede inoltre un prestigioso momento culturale con la presentazione del libro “Radici di mafia”, scritto dal Generale dei Carabinieri Giuseppe Governale che dialogherà con Francesco Verderami, firma storica ed editorialista del Corriere della Sera. A suggellare la manifestazione sarà il concerto finale della Brass Band del Conservatorio F. Cilea, per una notte di musica, cultura e ricordi, aperta a tutta la cittadinanza.