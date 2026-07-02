Reggio, l’Arena dello Stretto ‘Ciccio Franco’ si fa bella in vista del Consiglio Comunale

Pochi giorni all'atteso esordio del consiglio comunale e della Giunta Cannizzaro in uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria

Gli operai di Ecologia Oggi sono al lavoro all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” per preparare uno dei luoghi simbolo di Reggio Calabria al primo Consiglio comunale della nuova amministrazione.

In queste ore sono in corso gli interventi di pulizia e lavaggio degli spalti e degli spazi dell’Arena, che lunedì 6 luglio ospiterà la seduta di insediamento del nuovo Consiglio comunale.

La scelta dell’Arena dello Stretto non è casuale. Il sindaco Francesco Cannizzaro ha voluto dare al primo appuntamento istituzionale una cornice simbolica, nel cuore del Lungomare e davanti allo scenario dello Stretto.

Tra i punti all’ordine del giorno è prevista anche la comunicazione sulla composizione della Giunta comunale. Per questo la seduta del 6 luglio è attesa non solo come avvio formale della consiliatura, ma anche come possibile momento di presentazione della squadra di governo.

Intanto l’Arena si rifà il volto. Un intervento necessario per accogliere consiglieri, amministratori e cittadini in un luogo pulito, ordinato e all’altezza di un passaggio politico importante per la città.