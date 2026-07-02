City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

‘Right to stay’, fondi UE e contrasto allo spopolamento: Occhiuto a Bruxelles con Fitto

Per il vicepresidente della Commissione europea si tratta di "un'iniziativa fondamentale per contrastare lo spopolamento e valorizzare i territori"

02 Luglio 2026 - 15:03 | di Redazione

occhiuto fitto

Il Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Bruxelles il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Quella del governatore calabrese al vicepresidente era una visita annunciata. Nei giorni scorsi, a margine della presentazione della nascita di UberX in Calabria, Occhiuto aveva infatti anticipato alla stampa i temi che avrebbe voluto porre al centro del faccia a faccia. In quell’occasione, il governatore aveva dichiarato di aver già avviato un’interlocuzione con Fitto sulla strategia dual use per l’Alta Velocità ferroviaria in Calabria, un nodo cruciale per riuscire a reperire il miliardo di euro mancante per il completamento dell’opera.

Leggi anche

Il cambio di focus: sul tavolo c’è un’altra iniziativa

Tuttavia, a quanto condiviso pubblicamente dallo stesso Fitto, l’attenzione del confronto si è concentrata su un’altra importante novità: la strategia “Right to Stay” (Diritto a rimanere), un’iniziativa che si preannuncia fondamentale per il futuro demografico ed economico dei territori più vulnerabili del Mezzogiorno, a partire proprio dalla Calabria.

L’obiettivo della misura, come sottolineato da Fitto punta a un duplice impatto:

“Contrastare lo spopolamento, valorizzare i territori e creare nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali”.

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Parlamento EuropeoRegione CalabriaRoberto OcchiutoBruxellesCalabria Politica
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi CityNow alle tue Fonti preferite: quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?