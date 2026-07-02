‘Right to stay’, fondi UE e contrasto allo spopolamento: Occhiuto a Bruxelles con Fitto

Il Vicepresidente della Commissione Europea, Raffaele Fitto, ha incontrato oggi a Bruxelles il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Quella del governatore calabrese al vicepresidente era una visita annunciata. Nei giorni scorsi, a margine della presentazione della nascita di UberX in Calabria, Occhiuto aveva infatti anticipato alla stampa i temi che avrebbe voluto porre al centro del faccia a faccia. In quell’occasione, il governatore aveva dichiarato di aver già avviato un’interlocuzione con Fitto sulla strategia dual use per l’Alta Velocità ferroviaria in Calabria, un nodo cruciale per riuscire a reperire il miliardo di euro mancante per il completamento dell’opera.

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Il cambio di focus: sul tavolo c’è un’altra iniziativa

Tuttavia, a quanto condiviso pubblicamente dallo stesso Fitto, l’attenzione del confronto si è concentrata su un’altra importante novità: la strategia “Right to Stay” (Diritto a rimanere), un’iniziativa che si preannuncia fondamentale per il futuro demografico ed economico dei territori più vulnerabili del Mezzogiorno, a partire proprio dalla Calabria.

L’obiettivo della misura, come sottolineato da Fitto punta a un duplice impatto:

“Contrastare lo spopolamento, valorizzare i territori e creare nuove opportunità di sviluppo per le comunità locali”.