Alta Velocità in Calabria, Occhiuto punta su Bruxelles: asse con Fitto per un miliardo di fondi ‘Dual Use’

Non si spegne il dibattito attorno alle infrastrutture in Calabria, ma il Presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto, non ci sta a subire passivamente le critiche. Questa mattina a Scilla, a margine della presentazione del progetto UberX, il Governatore è tornato con decisione sulle sue recenti dichiarazioni rilasciate a Sky Tg24, rispondendo ad una domanda del direttore di CityNow, Vincenzo Comi, in merito all’Alta Velocità ferroviaria.

“Ho detto quello che ho sempre sostenuto: è un peccato che non ci fosse una progettazione definitiva capace di investire le risorse del PNRR sull’alta velocità ferroviaria fino alla Calabria, e poi oltre la Calabria in Sicilia. Il PNRR ha finanziato soltanto tratti di alta velocità ferroviaria per i quali c’era già la progettazione. Ho sempre detto che mancava un miliardo che doveva essere reperito”.

Anziché limitarsi alla denuncia, Occhiuto ha svelato la strategia alternativa che sta portando avanti nei palazzi del potere per sbloccare l’impasse finanziaria:

“Se avessero ascoltato bene le mie parole avrebbero compreso che io ho suggerito di trovare questo miliardo attraverso il dual use, che sostanzialmente è un modo per finanziare le infrastrutture spostandole sulle spese per la sicurezza. Ho argomentato che il collegamento dell’alta velocità fino a Praia è utile anche per questa finalità. Anzi ne ho parlato persino col vicepresidente Fitto, che incontrerò nei prossimi giorni, perché sto cercando di fare un’azione di lobbing istituzionale sulla Commissione per fare in modo che questo miliardo che manca sia reperito attraverso le risorse del dual use, o meglio, sia reperito magari comprando qualche arma in meno e facendo qualche infrastruttura in più. Io cerco di fare le cose. Gli altri vedo che commentano le mie dichiarazioni, a volte, senza nemmeno approfondirle come sarebbe giusto fare”.