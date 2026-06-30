Volley, Marchiani si presenta: ‘A Palmi per portare entusiasmo e risultati’

La Sviluppo Sud Palmi apre la presentazione dei nuovi volti della stagione con l’arrivo di Manuele Marchiani, palleggiatore classe 1989, alto 185 centimetri, originario di Loreto.

Un regista di grande esperienza che porta in Calabria un curriculum di assoluto prestigio: 18 stagioni disputate in Serie A, di cui cinque in SuperLega (Serie A1) e dieci in Serie A2, oltre alle ultime due annate consecutive nella massima serie con Grottazzolina. Un profilo di assoluto spessore, chiamato a dirigere il gioco della formazione del presidente Pino Carbone.

Nelle sue prime parole da giocatore della compagine di Palmi, Marchiani ha espresso tutto il suo entusiasmo per questa nuova avventura: “Sono davvero molto entusiasta di arrivare a Palmi e di iniziare questo nuovo percorso con una società di cui sento parlare benissimo da tanti anni. Ci eravamo già sentiti qualche stagione fa e finalmente siamo riusciti a concretizzare tutto. Non vedo l’ora di cominciare questo campionato che, sulla carta, si preannuncia davvero molto impegnativo.

Ci sono squadre molto attrezzate e ogni partita sarà una vera battaglia. Le prospettive sono sicuramente positive: è stato allestito un ottimo roster, costruito per essere competitivo su ogni campo. Da parte nostra cercheremo di portare entusiasmo a Palmi e, naturalmente, anche risultati. Non vedo davvero l’ora di iniziare questa nuova avventura“.

Con il suo bagaglio di esperienza, la leadership maturata in quasi vent’anni di carriera e la qualità nella distribuzione del gioco, Marchiani rappresenta uno degli innesti più importanti del nuovo progetto tecnico della Sviluppo Sud Palmi. Il suo arrivo testimonia le ambizioni della società, determinata ad affrontare da protagonista un campionato che si preannuncia equilibrato e ricco di sfide. Ora la parola passa al campo, dove il regista è pronto a mettere la propria esperienza al servizio della squadra e dei tifosi.