Max Pezzali a Messina, tutto pronto per il doppio grande concerto
Max Pezzali porta a Messina il tour “Max Forever – Gli Anni d’Oro”: tutte le info su orari, scaletta e viabilità allo stadio
30 Giugno 2026 - 16:48 | Redazione
Mercoledì 1° e giovedì 2 luglio Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Franco Scoglio di Messina con il tour “Max Forever – Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”. Il doppio appuntamento siciliano, tra i più attesi dell’estate musicale, avrà inizio alle ore 21 in entrambe le serate.
Dopo la data zero di Lignano, la partenza a Torino e i concerti di Napoli, Roma e Bologna, il cantautore porta anche a Messina la grande festa generazionale costruita attorno agli 883, agli anni Novanta e alle canzoni che hanno segnato più generazioni.
La prima data dell’1 luglio risulta sold out, mentre la seconda del 2 luglio completa il doppio appuntamento siciliano prima del passaggio a Bari.
Max Pezzali a Messina, il doppio concerto al Franco Scoglio
Doppio appuntamento allo stadio Franco Scoglio di Messina. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento Max Pezzali non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate. Attesi i brani più popolari degli 883 e della sua discografia solista.
Lo show è pensato come un viaggio dentro l’immaginario di Max Pezzali: motorini, provincia, amicizia, amori, stadi, nostalgia e ritornelli collettivi. In scaletta ci sono i brani simbolo degli 883, da “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” a “Sei un mito”, da “Come mai” a “Gli anni”, fino a “Nord sud ovest est”, “Tieni il tempo” e “Con un deca”.
La possibile scaletta dei concerti
Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:
- Tieni il tempo
- Bella vera
- La lunga estate caldissima
- Sei un mito
- Viaggio al centro del mondo
- La regola dell’amico / Disco Inferno
- L’universo tranne noi
- Ci sono anch’io
- Hanno ucciso l’Uomo Ragno
- Non me la menare
- Rotta x casa di Dio
- Cumuli
- Un giorno così / Senza averti qui
- Ti sento vivere
- Eccoti
- Una canzone d’amore
- La regina del celebrità
- Nella notte
- Io ci sarò
- Come mai
- Nessun rimpianto
- La dura legge del gol
- Gli anni
- Lo strano percorso / Grazie mille
- Nord sud ovest est
- Tieni il tempo
- Con un deca
Le prossime date del tour
Dopo l’appuntamento di Messina, il cantautore porterà la sua tournée nelle città di Bari e Padova fino ai due concerti in programma allo stadio San Siro di Milano nelle serate di sabato 11 e domenica 12 luglio. Questi tutti i prossimi spettacoli del tour:
- 5 luglio 2026 – Stadio San Nicola di Bari
- 8 luglio 2026 – Stadio Euganeo di Padova
- 9 luglio 2026 – Stadio Euganeo di Padova
- 11 luglio 2026 – Stadio San Siro di Milano
- 12 luglio 2026 – Stadio San Siro di Milano
Modifiche alla viabilità per i concerti
Modifiche alla viabilità per i concerti di Max Pezzali a Messina in programma l’1 e il 2 luglio 2026 allo stadio “Franco Scoglio” – A20 Messina-Palermo -Tangenziale di Messina. Autostrade Siciliane comunica che ha disposto alcune limitazioni al traffico per garantire sicurezza e fluidità della circolazione.
Dalle ore 17:30 e fino a cessate esigenze, in entrambe le giornate:
- Prevista la chiusura delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo (A20 Messina-Palermo) per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni.
- I pullman diretti al concerto dovranno utilizzare lo svincolo di Gazzi.
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