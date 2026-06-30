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Max Pezzali a Messina, tutto pronto per il doppio grande concerto

Max Pezzali porta a Messina il tour “Max Forever – Gli Anni d’Oro”: tutte le info su orari, scaletta e viabilità allo stadio

30 Giugno 2026 - 16:48 | Redazione

max pezzali

Mercoledì 1° e giovedì 2 luglio Max Pezzali sarà in concerto allo stadio Franco Scoglio di Messina con il tour “Max Forever – Gli Anni d’Oro – Stadi 2026”. Il doppio appuntamento siciliano, tra i più attesi dell’estate musicale, avrà inizio alle ore 21 in entrambe le serate.

Dopo la data zero di Lignano, la partenza a Torino e i concerti di Napoli, Roma e Bologna, il cantautore porta anche a Messina la grande festa generazionale costruita attorno agli 883, agli anni Novanta e alle canzoni che hanno segnato più generazioni.

La prima data dell’1 luglio risulta sold out, mentre la seconda del 2 luglio completa il doppio appuntamento siciliano prima del passaggio a Bari.

Max Pezzali a Messina, il doppio concerto al Franco Scoglio

Doppio appuntamento allo stadio Franco Scoglio di Messina. Stando a quanto riportato dal sito di Ticketone, i concerti avranno inizio alle ore 21.00. Al momento Max Pezzali non ha rilasciato dichiarazioni sulla possibile scaletta delle due serate. Attesi i brani più popolari degli 883 e della sua discografia solista.

Lo show è pensato come un viaggio dentro l’immaginario di Max Pezzali: motorini, provincia, amicizia, amori, stadi, nostalgia e ritornelli collettivi. In scaletta ci sono i brani simbolo degli 883, da “Hanno ucciso l’Uomo Ragno” a “Sei un mito”, da “Come mai” a “Gli anni”, fino a “Nord sud ovest est”, “Tieni il tempo” e “Con un deca”.

La possibile scaletta dei concerti

Stando a quanto ripreso da Setlist, queste le canzoni eseguite il 7 giugno al concerto di Lignano Sabbiadoro:

  • Tieni il tempo
  • Bella vera
  • La lunga estate caldissima
  • Sei un mito
  • Viaggio al centro del mondo
  • La regola dell’amico / Disco Inferno
  • L’universo tranne noi
  • Ci sono anch’io
  • Hanno ucciso l’Uomo Ragno
  • Non me la menare
  • Rotta x casa di Dio
  • Cumuli
  • Un giorno così / Senza averti qui
  • Ti sento vivere
  • Eccoti
  • Una canzone d’amore
  • La regina del celebrità
  • Nella notte
  • Io ci sarò
  • Come mai
  • Nessun rimpianto
  • La dura legge del gol
  • Gli anni
  • Lo strano percorso / Grazie mille
  • Nord sud ovest est
  • Tieni il tempo
  • Con un deca

Le prossime date del tour

Dopo l’appuntamento di Messina, il cantautore porterà la sua tournée nelle città di Bari e Padova fino ai due concerti in programma allo stadio San Siro di Milano nelle serate di sabato 11 e domenica 12 luglio. Questi tutti i prossimi spettacoli del tour:

  • 5 luglio 2026 – Stadio San Nicola di Bari
  • 8 luglio 2026 – Stadio Euganeo di Padova
  • 9 luglio 2026 – Stadio Euganeo di Padova
  • 11 luglio 2026 – Stadio San Siro di Milano
  • 12 luglio 2026 – Stadio San Siro di Milano

Modifiche alla viabilità per i concerti

Modifiche alla viabilità per i concerti di Max Pezzali a Messina in programma l’1 e il 2 luglio 2026 allo stadio “Franco Scoglio” – A20 Messina-Palermo -Tangenziale di Messina. Autostrade Siciliane comunica che ha disposto alcune limitazioni al traffico per garantire sicurezza e fluidità della circolazione.

Dalle ore 17:30 e fino a cessate esigenze, in entrambe le giornate:

  • Prevista la chiusura delle rampe di uscita dello svincolo di San Filippo (A20 Messina-Palermo) per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni.
  • I pullman diretti al concerto dovranno utilizzare lo svincolo di Gazzi.

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