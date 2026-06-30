Clamoroso colpo di scena: mister Turati firma con il Catanzaro, poi cambia idea e squadra

"Aveva avuto la deroga per fare il corso a Coverciano proprio grazie al contratto firmato con i giallorossi"

“Grande sorpresa in questa sessione di calciomercato. Dopo aver firmato con il Catanzaro lo scorso 13 giugno, Marco Turati ha cambiato idea e andrà allo Spezia. Ora dunque, dato che il contratto era già stato depositato, si dovrà trovare un accordo tra i due club o lui stesso dovrà trovare un modo per poter firmare con lo Spezia. Decisivo il feeling con Guido Angelozzi.

I due hanno già lavorato insieme durante la stagione 2019/2020, conclusa con la promozione in Serie A dei bianconeri, quando Turati era all’interno dello staff di Vincenzo Italiano. Il Catanzaro quindi sta già guardando avanti per cercare in queste ore l’alternativa in panchina in vista della prossima stagione. Ricordiamo anche che Turati aveva avuto la deroga per fare il corso a Coverciano proprio grazie al contratto firmato a Catanzaro.

fonte: gianlucadimarzio.com