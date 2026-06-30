Volley: il nuovo libero della Domotek è un giovane talento
L'atleta andrà a condividere il reparto con il confermatissimo Saverio De Santis
30 Giugno 2026 - 17:06 | Comunicato
La Domotek Volley, in vista del prossimo campionato di Serie A2, annuncia un nuovo innesto per il suo roster: si tratta di Alessandro Bruno, giovane e talentuoso libero classe 2007, proveniente dalla Gupe Volley di Catania.
Conterraneo del palleggiatore del club, l’ex azzurro, Davide Saitta.
Alto 1.85 metri, Bruno arriva a Reggio Calabria con un curriculum giovanile di tutto rispetto. L’atleta è reduce da un biennio significativo in Serie B alla Gupe Catania e vanta un percorso di formazione che lo ha visto protagonista a livello nazionale: sei partecipazioni alle finali nazionali per le categorie Under 19, Under 17 e Under 15, oltre a due Trofei delle Regioni.
Il giovane atleta andrà a condividere il reparto con il confermatissimo Saverio De Santis, colonna portante del progetto Domotek e pilastro del reparto difensivo.
Lo staff tecnico, coordinato da Mister Antonio Polimeni, avrà ora a disposizione un elemento dal grande impatto e con ampi margini di miglioramento, inserito in un percorso formativo pensato per valorizzarne le potenzialità in una categoria impegnativa come la Serie A2.
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