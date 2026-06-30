Cadi Futura: Cambareri conferma di valore e di prospettiva

La Cadi Antincendi Futura ha ufficialmente blindato uno dei suoi gioielli più brillanti: Andrea Cambareri, il giovane talento approdato nel dicembre scorso dalla Pirossigeno Cosenza, e già diventato un perno fondamentale del progetto giallo-blu.

Uno degli artefici della straordinaria cavalcata Futura nel girone di ritorno del campionato di A2 Élite. Non una semplice riconferma, ma un vero e proprio atto di fiducia reciproca. Cambareri, giovane promessa del futsal calabrese, ha dimostrato in pochi mesi di essere molto più di un semplice innesto: è il simbolo di una squadra che ha saputo cambiare marcia, crescere e guardare al futuro con coraggio.

Il salto di qualità, tuttavia, è avvenuto con la maglia della Futura, dove ha trovato l’ambiente ideale per esprimere tutto il suo potenziale. Giocatore di sostanza, dirompenza e qualità, Cambareri è un interprete moderno del futsal. La sua duttilità tattica lo rende preziosissimo: può agire sia da ultimo che da laterale, mettendo in difficoltà le difese avversarie con il suo passo importante e la sua capacità di tagliare il campo in velocità.