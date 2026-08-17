A San Ferdinando raccolta differenziata record: ad agosto raggiunto il 72,8%

Racconta di scelte amministrative premianti, e anche di un paese di mare i cui servizi non vanno in tilt nel periodo estivo ma anzi incassano un aiuto responsabile dai vacanzieri che lo affollano, lo straordinario balzo fino al 72,8 % di raccolta differenziata fatto dal Comune di San Ferdinando in questo mese di agosto.

Il record della raccolta differenziata a San Ferdinando

Il dato, che rappresenta il record di sempre per il piccolo centro, viene attentamente analizzato in questi giorni sia per il valore assoluto che il numero porta con sé – visto è di gran lunga superiore alla soglia del minimo normativo regionale che è del 65% – e sia per quello comparato con altre rilevazioni, basti pensare che nel luglio di quest’anno ci si era fermati al 56,1%.

Il miglioramento – attestano gli uffici comunali – è di 47,43 punti percentuali rispetto allo scorso anno, con tasso di crescita del 192,41 %.

San Ferdinando tra i Comuni calabresi virtuosi

Un lungo salto, dunque, che da un lato pone San Ferdinando nel range dei Comuni calabresi virtuosi che in tal modo possono ottenere dagli enti sovracomunali benefici, dall’altro consente per il futuro di studiare sia forme di tassazioni che possono agevolare i cittadini e sia modelli di collaborazione con i Consorzi nazionali che si occupano del riciclaggio dei materiali.

Il sindaco Gaetano: «Il servizio funziona»

Il sindaco Gianluca Gaetano, che in questo senso ha fatto una prima valutazione assieme alla Giunta, ha analizzato i grafici che gli sono stati forniti dagli uffici comunali.

“Si vedono – commenta il primo cittadino – numeri che nel 2026 mensilmente indicano un trend della raccolta differenziata porta a porta sempre in aumento, confermando un dato sociale e amministrativo consolidato: il servizio funziona e ai cittadini, residenti e ospiti, piace partecipare a rendere ancora più pulito il paese”.

Le scelte fatte dall’Ente sono l’altro focus che sta impegnando gli amministratori, e anche su questo il sindaco Gaetano arriva ad una conclusione inconfutabile mettendo a confronto il 24,65 % di agosto 2025 e il 72% di quest’anno.

“È giusto ricordare – rimarca il primo cittadino – che questo percorso virtuoso ha subito un’accelerazione decisiva a partire da settembre 2025, con la coraggiosa introduzione dell’obbligo di utilizzo dei sacchi trasparenti. Una misura che inizialmente ha richiesto un piccolo sforzo di adattamento, ma che oggi si dimostra la mossa vincente per garantire la qualità e la tracciabilità dei nostri rifiuti”.

Sia il sindaco che gli assessori hanno voluto condividere con la cittadinanza il senso di quest’altro successo raggiunto nell’estate coincisa con la chiusura definitiva della tendopoli dei migranti e con gli unanimi apprezzamenti arrivati per la riconquistata eccellenza del mare.

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