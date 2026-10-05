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Coppa Italia, Nuova Igea Virtus-Reggina: al via la prevendita per il settore ospiti

Impegno infrasettimanale per gli amaranto dopo la prima sconfitta in campionato

05 Ottobre 2026 - 22:43 | Comunicato

Curva Sud Sold Out Tifosi Ultras Granillo

A partire da oggi, lunedì 5 ottobre, è attiva la prevendita del settore ospiti per la gara Nuova Igea Virtus-Reggina, in programma mercoledì 7 ottobre allo stadio Carlo Stagno d’Alcontres di Barcellona Pozzo di Gotto con calcio d’inizio alle ore 15:00 e valida per i trentaduesimi della Coppa Italia di Serie D.

I tifosi amaranto potranno acquistare il tagliando d’ingresso al prezzo di 11,50 euro presso la rivendita autorizzata BCenters, con sede in via Sbarre Centrali 268 (orario continuato dalle ore 9:00 alle ore 19:30) e online sulla piattaforma Etes.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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