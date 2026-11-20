Reggina: torna la conferenza stampa pre-gara di mister Marchionni
Curiosità sulle condizioni fisiche di alcuni calciatori
20 Novembre 2026 - 17:29 | Redazione
Vigilia di campionato per la Reggina, attesa domenica 22 novembre dalla difficile trasferta sul campo dell’Athletic Palermo. Il tecnico amaranto Marco Marchionni presenterà la sfida nel corso della consueta conferenza stampa prepartita. L’incontro con gli organi d’informazione è fissato per sabato 21 novembre, alle ore 12:30, presso la sala stampa del centro sportivo Sant’Agata.
Come di consueto il tecnico farà anche il punto su eventuali indisponibili. Sicuramente Jallow, da capire Reis.
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