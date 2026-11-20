Il grande tennis italiano guarda a Reggio Calabria. Nel corso della presentazione delle Next Gen ATP Finals, tenutasi oggi a Torino alla presenza del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e del sindaco Francesco Cannizzaro, il presidente della FITP Angelo Binaghi ha illustrato le ragioni che hanno portato alla scelta della città dello Stretto per ospitare la manifestazione internazionale, in programma dal 9 al 13 dicembre al PalaCalafiore.

Non soltanto una scelta sportiva, ma anche territoriale. Un segnale preciso della volontà della Federazione di distribuire le grandi manifestazioni lungo tutto il Paese, riconoscendo al Mezzogiorno le stesse opportunità di crescita.

Binaghi: «Tre motivi per essere felici di arrivare a Reggio»

«Siamo felici di organizzare le Next Gen a Reggio per tre motivi. Il primo perché, grazie all’ATP, è un torneo che abbiamo valorizzato a Milano e che ci ha permesso di imparare tante cose in un quinquennio in cui abbiamo valorizzato tanti atleti italiani, tra cui Sinner. Il secondo motivo è che, nonostante tutti i successi italiani di questi ultimi anni, il nostro obiettivo sono sempre i giovani».

La manifestazione rappresenta infatti uno degli appuntamenti dedicati alle nuove generazioni del tennis mondiale, una vetrina internazionale per i campioni di domani.

«Da uomo del Sud, credo sia una questione di giustizia»

Il passaggio più significativo dell’intervento di Binaghi riguarda proprio la scelta di Reggio Calabria e la necessità di garantire una maggiore equità territoriale nell’assegnazione dei grandi eventi sportivi.

«Sono contento, da uomo del Sud, che si giochi a Reggio perché credo sia una questione di giustizia. Il tennis in Italia ha un impatto sul territorio che crea ricchezza e questa opportunità deve essere distribuita equamente da Nord a Sud».

Una posizione netta, quella del presidente federale, che riconosce nello sport anche uno strumento di sviluppo economico e di promozione dei territori.

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Il grande tennis patrimonio di tutto il Paese

Binaghi ha poi richiamato l’esempio delle ATP Finals di Torino, sottolineando come il successo delle grandi manifestazioni non debba rappresentare un beneficio esclusivo dei territori che le ospitano.

«Le ATP Finals a Torino rappresentano un patrimonio sportivo per tutto il Paese. Non deve essere esclusivo di una città o di una Regione. Deve essere un evento di supporto all’intero settore».

In questo quadro si inserisce la scelta di Reggio Calabria, chiamata ad accogliere una competizione internazionale che premia il Sud e contribuisce a rafforzare la presenza del grande tennis nel Mezzogiorno.

Due italiani in gara al PalaCalafiore

In chiusura, il presidente della FITP ha annunciato la presenza di due italiani al torneo reggino, rivolgendo un augurio particolare a Federico Chinà.

«Siamo contentissimi e non vediamo l’ora di arrivare a Reggio Calabria. Sarà un grande spettacolo. Auguri a Chinà. Saranno due gli italiani in gara».

Parole che alimentano ulteriormente l’attesa per un appuntamento storico per il movimento tennistico calabrese e per una città che, per cinque giorni, sarà al centro dell’attenzione del tennis internazionale.