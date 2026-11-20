Nel corso della conferenza stampa di presentazione delle Next Gen ATP Finals svoltasi a Torino, il presidente della Regione Calabria ha parlato delle iniziative collaterali rispetto al grande appuntamento e degli obiettivi futuri: “La città di Reggio Calabria è impegnata a organizzare anche eventi collaterali. Noi, come è giusto che sia, abbiamo colto l’occasione per ristrutturare il PalaCalafiore, ricordando che in Calabria questo è l’unico palazzetto capace di ospitare 8500 spettatori e noi, come fatto a Torino qualche anno fa, vorremmo allargare la capienza. L’obiettivo è quello di organizzare altri eventi internazionali.

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Inoltre ci tenevo a ribadire che quello di una Calabria irraggiungibile e scomoda, è solo un luogo comune. Reggio Calabria è uno degli aeroporti che cresce di più a livello europeo, insieme a quelli di Lamezia e Crotone.