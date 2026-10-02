Non sai a chi rivolgerti? A Reggio apre ‘Punto Consumatore’

Bollette, pensioni, mutui e pratiche fiscali. Un punto fisico per chi cerca assistenza e orientamento senza perdersi tra uffici, call center e procedure online

“I tuoi diritti. Le nostre soluzioni”. A Reggio Calabria nasce Punto Consumatore, un nuovo sportello di prossimità pensato per chi ha bisogno di orientarsi tra pratiche fiscali, bollette, mutui, pensioni, formazione e lavoro senza dover capire in anticipo quale professionista contattare.

La sede è in via Vittime dell’Amianto 31, a Reggio Calabria, e parte da un principio semplice: chi entra con un problema deve uscire sapendo quale percorso seguire.

Un problema, un solo punto da cui partire

730, ISEE, una bolletta contestata, un finanziamento da verificare, una pratica previdenziale o la ricerca di un corso di formazione. Situazioni molto diverse che spesso hanno qualcosa in comune: il cittadino non sa da dove iniziare.

Tra procedure online, call center, uffici differenti e documentazione da recuperare, anche una pratica apparentemente semplice può trasformarsi in un percorso complicato.

È proprio da questa esigenza che nasce Punto Consumatore – Reggio Calabria.

“Molte persone rinunciano a un diritto o a un’agevolazione solo perché non sanno da dove cominciare. Noi partiamo da lì”.

Il funzionamento dello sportello è semplice. Il cittadino racconta la propria situazione, vengono raccolte le informazioni e la documentazione necessaria e viene individuato il percorso più adatto. Quando la pratica richiede competenze specifiche, la persona viene indirizzata verso il partner o il professionista abilitato.

Lo sportello rimane comunque il punto di riferimento durante il percorso.

“Chi entra da noi deve uscire sapendo esattamente cosa fare”.

Dall’assistenza fiscale alle bollette

Le attività di Punto Consumatore riguardano diversi ambiti della vita quotidiana.

Per l’area fiscale e previdenziale è possibile ricevere orientamento per 730, ISEE, IMU, bonus e agevolazioni, successioni e pratiche previdenziali, con le prestazioni riservate affidate ai soggetti abilitati.

C’è poi l’area dedicata alla tutela del consumatore, che comprende problematiche relative alle bollette di luce, gas e telefonia, contratti attivati senza consenso, reclami, acquisti e garanzie.

Uno spazio specifico è riservato anche a mutui e finanziamenti. Attraverso professionisti competenti è possibile sottoporre a verifica contratti di mutuo, prestiti e cessioni del quinto per valutare l’eventuale presenza di anomalie.

“Non promettiamo risultati prima di aver analizzato la situazione. Verifichiamo, valutiamo e indirizziamo verso chi ha le competenze per seguire la pratica”.

Anche per le pensioni è previsto un servizio di verifica e, quando necessario, di ricalcolo attraverso partner specializzati.

Formazione e lavoro, uno spazio anche per i giovani

Punto Consumatore guarda anche a chi sta cercando di entrare o rientrare nel mondo del lavoro.

Lo sportello offre orientamento sui percorsi di formazione e sui corsi professionali, con particolare attenzione ai giovani, ai disoccupati e a chi vuole acquisire nuove competenze o riqualificarsi professionalmente.

L’obiettivo è quindi rivolgersi a pubblici differenti: dalle famiglie che devono gestire dichiarazioni, ISEE, mutui e utenze ai pensionati alle prese con pratiche previdenziali, fino ai più giovani alla ricerca di formazione e opportunità professionali.

Il valore di poter parlare con una persona

In un momento in cui una parte crescente dei servizi si è trasferita online, Punto Consumatore sceglie invece di puntare anche sul rapporto diretto.

“Chi ha un problema con la bolletta o con la pensione vuole parlare con qualcuno, guardarlo in faccia, portare i suoi fogli. Per questo abbiamo scelto uno sportello aperto al pubblico”.

Una scelta pensata soprattutto per chi ha meno dimestichezza con strumenti digitali, portali e procedure telematiche, ma anche per chi preferisce avere un interlocutore fisico a cui spiegare la propria situazione.

Punto Consumatore è un servizio privato e indipendente. Non è un’associazione dei consumatori, una banca, una finanziaria o uno studio legale. Non svolge direttamente le attività professionali riservate, che vengono affidate ai partner e ai professionisti abilitati della rete.

Lo sportello è inoltre indipendente da banche e società finanziarie.

Il primo incontro è gratuito e senza impegno, e molti dei servizi offerti non hanno alcun costo per il cittadino. Quando una pratica è a pagamento viene comunicato prima di qualsiasi incarico.

Spedizioni, ritiri e servizi di quartiere

Nello stesso locale trova spazio anche il servizio Spedizione Pacchi, pensato per aggiungere altre attività utili nella vita di tutti i giorni.

È possibile effettuare spedizioni nazionali e internazionali, utilizzare il punto per il ritiro degli acquisti effettuati online e gestire i resi, evitando così di dover attendere il corriere a casa.

Il progetto punta quindi a riunire nello stesso luogo servizi diversi ma legati da una stessa filosofia: semplificare le incombenze quotidiane e offrire un riferimento facilmente raggiungibile sul territorio.

“Due servizi, un solo punto di riferimento” è il messaggio scelto per raccontare questa formula.

Punto Consumatore Reggio Calabria: contatti e orari

Punto Consumatore – Reggio Calabria si trova in via Vittime dell’Amianto 31, 89129 Reggio Calabria.

Lo sportello è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 19:30 e il sabato mattina.

Per informazioni è possibile contattare il numero 349 536 6301, anche tramite WhatsApp.

Instagram: @puntoconsumatore

Sito: www.puntoconsumatore.it

Il nuovo spazio nasce a Reggio Calabria con l’obiettivo di diventare un riferimento di prossimità per chi, davanti a una pratica o a un problema, cerca prima di tutto qualcuno che lo ascolti e sappia indicargli la strada corretta.