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Serie D, Trapani-Reggina: designato il direttore di gara

Si gioca a porte chiuse ed è stato posticipato l'orario di inizio

02 Ottobre 2026 - 10:08 | Redazione

Serie D, Trapani-Reggina: designato il direttore di gara

Terza trasferta stagionale per la Reggina, con gli amaranto intenzionati a dare seguito alle cinque vittorie consecutive. Non sarà semplice e non inganni la classifica del Trapani, ultimo a meno due, ma partito con cinque punti di penalizzazione e quattro sconfitte consecutive da inizio stagione. Dopo il cambio tecnico, con l’arrivo del reggini Misiti e la cessione di qualche calciatore ritenuto fuori dal progetto, la squadra ha subito rialzato la testa conquistando i primi tre punti. Si giocherà a porte chiuse.

Domenica 4 ottobre ore 15,30, sul campo neutro di Capaci, la Reggina affronterà il Trapani nella gara valida per la sesta giornata del girone I di Serie D. A dirigere l’incontro sarà Lorenzo Carlo Ferroni della sezione di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Dario Gherardini di Faenza e Federico Bonioni di Reggio Emilia.

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